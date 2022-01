Maison Dèlice, ecco la “torta” del Gambero Rosso: è tra le migliori in Italia

Maison Dèlice, la pasticceria anconetana del Viale della Vittoria, tra le più “buone” d’Italia. Il prezioso riconoscimento è arrivato direttamente dal Gambero Rosso che ha omaggiato le creazioni con l’ambitissima “torta”. Questo il commento sui social dei protagonisti, a cominciare dallo chef Sergio Vitaloni:

“Con grande piacere comunichiamo che la guida delle migliori pasticcerie “Gambero Rosso” ci ha insignito della prima torta. La guida Michelin usa le stelle per classificare i ristoranti e la guida del gambero rosso le torte. Chi fa questo lavoro sa quanto è importante, soprattutto dopo tutti i sacrifici che si fanno per arrivare a certi risultati. Un grazie davvero a tutti, ai nostri clienti, ai miei collaboratori, ai titolari che continuano ad investire nonostante questo momento devastante, a mia moglie che il sacrificio lo vive in prima persona. Grazie”.