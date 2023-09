Forestazione urbana, nuovo step per realizzare un'infrastruttura verde in città

ANCONA- Ancora uno step del progetto europeo Life+ A_GreeNet di cui il Comune di Ancona è partner, finalizzato alla promozione della realizzazione della infrastruttura verde urbana per adattare la Città costiere del Medio Adriatico ai cambiamenti climatici. Il processo, avviato nel 2021, porterà entro l'anno alla firma del Contratto di Forestazione urbana della città costiera del Medio Adriatico (Marche-Abruzzo). Martedì prossimo 26 settembre si svolgerà online il sesto incontro nell’ambito del progetto: la giornata è dedicata alla presentazione del “Documento Strategico” del Contratto Interregionale di Forestazione Urbana Abruzzo e Marche che si realizzerà sul territorio della Città Medio Adriatica e vedrà anche l’introduzione del futuro Piano d’Azione. L’invito è esteso all’intera platea di stakeholders che in fase di avvio del progetto avevano dichiarato il proprio interesse ad essere informati sull’avanzamento del processo, pur presumibilmente impossibilitati a partecipare costantemente ed attivamente a tutti gli incontri.

Il progetto A - GreeNet, è strutturato in modo tale da fornire concrete rispostealla necessità – incentivata attraverso il bando dalla Commissione Europea che lo supporta fino a 1,5 milioni di euro (55% del totale cui si aggiunge il cofinanziamento dei partner, circa 480.000,00 per il Comune di Ancona)- di operare interventi nel campo della forestazione e microforestazione urbana nelle aree coinvolte. I sottoscrittori – Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Comune di ANCONA, Comune di San Benedetto del Tronto, Comuni costieri Teramani, Università di Camerino, Legambiente, Res Agraria (e per Ancona anche UnivPM e le associazioni 2Hands, CasaCulture, Pungitopo e Hort) si sono impegnati a mettere in comune competenze ed esperienze maturate, a rendere disponibili le proprie risorse umane, tecniche, e strumentali nonché a dare adeguata informazione ai cittadini, attraverso un processo di capacity building (partecipazione dal basso) che porterà – come detto- alla sottoscrizione del Contratto di Forestazione Urbana e quindi agli interventi specifici, area per area, regolati da una eventuale attivazione di "Bandi a Sportello” cui potranno aderire realtà già operative sul territorio