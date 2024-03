Fondazione Ospedale Salesi Onlus, lezione di Astronomia in corsia per i bambini ricoverati

ANCONA – Hanno ricevuto il 'Diploma di Astronauti' i piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale Salesi di Ancona che nella giornata di sabato 16 marzo hanno potuto assistere alla prima lezione di Astronomia in corsia. La lezione, che ha fatto sognare i bambini e le loro famiglie, è stata tenuta da un professore d'eccezione, ovvero dal vice direttore della Specola Vaticana Padre Gabriele Gionti, che forte di un laurea in Fisica, ha introdotto i piccoli pazienti alla scoperta delle meraviglie dell'universo.

Ad organizzare l'iniziativa, che ha portato il noto Padre Gesuita ad Ancona, la Fondazione Ospedale Salesi Onlus, insieme ad un gruppo di giovani di Mogliano, appassionati di astronomia. Una mattinata all'insegna della scienza, che ha spezzato per qualche ora la routine ospedaliera, riscuotendo un grandissimo apprezzamento, sia tra i bambini ricoverati, che tra le loro famiglie.

La lezione, che si è svolta nel reparto di Neuropsichiatria del Salesi, è stata veicolata anche su piattaforma online, in modo da raggiungere anche i bambini degli altri reparti. Grande l'interesse e la partecipazione. «Vogliamo rivolgere un grande ringraziamento al Professore Gabriele Gionti per aver regalato ai bambini una lezione così interessante e coinvolgente», dichiara la Fondazione Ospedale Salesi Onlus. Il gruppo di giovani di Mogliano ha donato cappellini, portachiavi e spillette ai piccoli ricoverati.