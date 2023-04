Fiera di San Ciriaco, dal 30 aprile street food in piazza Pertini. Dal 1° maggio al via la manifestazione nel cuore di Ancona

Torna dal 1° al 4 maggio la Fiera di San Ciriaco nel cuore della città, con la parte espositiva, i mercatini, lo street food e i vari appuntamenti. Piazza Pertini con lo street food operativa già da domenica 30 aprile. Dopo il risultato positivo della manifestazione dello scorso anno, torna la fiera quale evento economico importante, non solo per le aziende partecipanti ma anche per le attività locali; la Fiera è pure una grande occasione d’incontro e socialità. L'organizzazione è a cura della Blu Nautilus in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

