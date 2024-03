Otto marzo, Rignanese (Nursind): «Tante aggressioni a donne in ospedale. Rispettiamole, ma non solo oggi»

ANCONA - Per molti la giornata dell’otto marzo viene associata alla festa della donna con il tradizionale rametto di mimosa. Oltre a questo gesto non macano gli spunti di riflessione come quello di Matteo Rignanese, segretario Nursind Ancona, che vuole rendere omaggio a tutte le donne e in particolare alle colleghe infermiere che quotidianamente si fanno carico anche della famiglia. Impegno che frequentemente non sempre viene riconosciuto. «Oggi, in occasione di questa festa, è importante anche diffondere il messaggio che ogni donna deve essere rispettata e che tutti dobbiamo impegnarci nel lottare contro ogni forma di violenza. Oggi più che mai nelle corsie degli ospedali sono sempre più frequenti i casi di violenza e di aggressioni a carico del personale sanitario e in particolar modo a carico del personale infermieristico donna. Il Nursind, sindacato infermieristico, sarà sempre dalla parte delle donne nel denunciare ogni forma vergognosa di violenza e si auspica che l'8 marzo sia un promemoria per ricordarsi che la donna va rispettata 365 giorni all'anno. Non voglio aggiungere altro se non un grazie sincero a tutte le colleghe infermiere che danno sempre se stesse per la cura e l'assistenza di chi sta male».