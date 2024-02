«Piazza in sicurezza», partiti gli interventi: via gli alberi malati

Il Comune di Fabriano ha iniziato gli interventi di messa in sicurezza degli spazi aperti su cui sono presenti alberi malati con stabilità compromessa al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e a preservare l'incolumità degli spazi pubblici.

Nell’ambito del progetto di cura e gestione del verde cittadino, ogni albero censito è stato esaminato individualmente, con l'obiettivo di preservare quelli in buona salute e intervenire in modo mirato dove necessario. I lavori, a seguito delle verifiche scaturite dal censimento tecnico sullo stato di salute degli alberi della città, sono iniziati da piazza Altini che presentava una situazione pregiudizievole per la presenza di sei alberi malati in modo non recuperabile.

Lo stato dei tronchi degli alberi abbattuti ha mostrato in modo evidente il grado di compromissione irreversibile delle piante abbattute: alberi malati e danneggiati, impossibili da recuperare, che rappresentavano un rischio concreto per la comunità.

Il Sindaco Daniela Ghergo e l'Assessore all'Ambiente Gabriele Comodi hanno sottolineato il valore di questo intervento, non solo per la sicurezza immediata ma anche per il benessere a lungo termine dell'ecosistema urbano. Il piano di manutenzione del verde cittadino rappresenta un valore aggiunto nella salvaguardia ambientale per il suo approccio rispettoso della specificità di ogni albero e per l'attenzione alla salute ambientale della città, nell’ottica della prevenzione, della sicurezza dei cittadini e della cura dell’ambiente.