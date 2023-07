I lavori all'ex-Stracca si prolungano, prorogato il divieto di sosta nelle vie limitrofe

ANCONA - E' stata prolungata l'ordinanza di limitazione della sosta per lavori in via Montebello e via Curtatone. L'atto sostituisce e accorpa due precedenti ordinanze, che necessitavano di essere prolungate in considerazione del protrarsi dei lavori dell'ex istituto Stracca in via Curtatone. Lo ha comunicato questa mattina in Consiglio comunale il vicesindaco, assessore alla Mobilità Giovanni Zinni. “Ringrazio – ha detto l'assessore – i residenti della zona che mi hanno contattato per segnalare la scadenza dell'ordinanza, di cui non ero stato messo al corrente. Abbiamo provveduto immediatamente per garantire la fruizione della viabilità e della sosta, senza aggravare ulteriormente la situazione che, vista la presenza dei lavori, causa inevitabilmente alcuni disagi”.

L'ordinanza, già vigente, ha efficacia fino al giorno 31 gennaio ed è valida per tutte le 24 ore. In via Curtatone lato sinistro sono vietate la sosta e la fermata dallo stallo motocicli (escluso) fino al civico 9, eccetto che per i residenti di via Curtatone e via la Cupa e per gli autorizzati. Si autorizza la sosta dei mezzi muniti di regolare permesso rilasciato da M&P a titolo gratuito per la zona via Curtatone, che dovrà essere regolarmente esposto.

In via Montebello, nel tratto compreso tra via Simeoni e via Veneto, sono vietate la sosta e la fermata (eccetto residenti) tra via San Martino e via Montebello e si autorizza la sosta dei mezzi muniti di permesso rilasciato da M&P a titolo gratuito per la zona via Montebello, che dovrà essere regolarmente esposto.