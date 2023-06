Ex scuola, partita la demolizione: tra un anno il nuovo polo

FALCONARA - E’ partita la ‘demolizione selettiva’ all’interno della ex scuola Lorenzini, che successivamente sarà abbattuta per lasciare posto al nuovo polo socioculturale. Nella mattinata di oggi, martedì 7 giugno, gli operai hanno cominciato a rimuovere infissi, vetri e, in generale, tutto il materiale ancora contenuto all’interno dell’edificio e che è possibile separare e recuperare. Il lavoro di ‘strip out’ sarà completato entro la settimana, successivamente si passerà alla demolizione della struttura esterna. La durata dei lavori di abbattimento e ricostruzione è stimata in un anno e tre mesi. La settimana scorsa è stata invece spostata la centralina Arpam per la misurazione delle polveri sottili, che è stata subito installata in via Flaminia, sempre nel quartiere di Villanova, a livello strada, come la generalità delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Con la realizzazione del nuovo ‘Civic Center’ saranno ricavati spazi per corsi formativi e creativi, un’aula informatica con postazioni Pc, una sala prove con locali insonorizzati per la registrazione, una palestra, e un’officina creativa, un auditorium da 50 posti e uno spazio multimediale, locali per l’organizzazione di eventi, sportelli front office anche per accogliere le segnalazioni di donne e minori in situazioni di disagio e Wifi libero. Sarà inoltre realizzata una grande area verde per attività all’aperto. Sempre nel nuovo polo Lorenzini sarà trasferito il Centro del riuso, dove lasciare e prendere gratuitamente oggetti ancora in buono stato. E’ quanto prevede il progetto dello studio Settanta7 di Torino, vincitore del bando per la progettazione. Il lavoro dei progettisti si è avvalso del contributo di cittadini, operatori economici e associazioni del territorio, che hanno potuto portare suggerimenti e istanze. I portatori di interesse sono stati consultati attraverso incontri pubblici, questionari e, per raccogliere le richieste dei residenti, sono state organizzate anche una ‘camminata’ per il quartiere e un’assemblea pubblica.

L’obiettivo della riqualificazione è quello di creare una nuova centralità non solo per gli abitanti del quartiere, ma per tutto il territorio, in modo da rivitalizzare Villanova. Il progetto del nuovo polo socio culturale si affianca a quello previsto dal programma Pinqua per creare nuove connessioni tra il centro città e le zone periferiche, che prevede il recupero dell’ex Squadra Rialzo per realizzare un teatro e un museo dei trasporti, la riqualificazione dell’Area Antonelli, la ristrutturazione degli immobili residenziali di proprietà comunale.