Ex scuola Lorenzini, con i lavori cambia la viabilità

FALCONARA - Cambia la viabilità in via Campanella. Lunedì 30 ottobre i lavori alla ex scuola Lorenzini di Villanova comporteranno infatti, nel tratto compreso tra via Barilari e via Flaminia, la chiusura al transito e il divieto di sosta. Potranno circolare solo i cittadini che risiedono nel tratto di strada interessato, diretti ai rispettivi garage. Resterà garantito il transito ai pedoni.

Dal 30 ottobre la ditta Intech di Roma, che esegue i lavori di demolizione e dovrà poi occuparsi della realizzazione del nuovo polo Lorenzini, sarà infatti impegnata nella demolizione dei muretti perimetrali e nella rimozione delle macerie e questo comporterà l’occupazione di metà della carreggiata, mentre la parte libera sarà destinata ai mezzi di lavoro.

Con la realizzazione del nuovo Civic Center, progettato dallo Studio Settanta7 di Torino, vincitore del bando, saranno ricavati spazi per corsi formativi e creativi, un’aula informatica con personal computer, una sala prove con locali insonorizzati per la registrazione, una palestra e un’officina creativa, un auditorium da 50 posti e uno spazio multimediale, locali per l’organizzazione di eventi, sportelli front office anche per accogliere le segnalazioni di donne e minori in situazioni di disagio e wifi libero. Saranno inoltre realizzati un’ampia area verde per le attività all’aperto e una grande piazza. Nel nuovo polo Lorenzini sarà trasferito il centro del riuso, dove lasciare e prendere gratuitamente oggetti ancora in buono stato.

«Nelle prime settimane di intervento sono stati contenuti i disagi per i residenti – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti –. Ora per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è necessario vietare la sosta e la circolazione veicolare in quel tratto di strada, così come previsto da relativa ordinanza».