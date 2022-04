Hub vaccinale preso d'assalto, c'è chi aspetta in mezzo al diluvio: giovedì da incubo al Paolinelli

ANCONA- Nel giorno (21 aprile) in cui nelle Marche si registrano quasi duemila nuovi positivi su seimila tamponi effettuati, il centro vaccinale del Paolinelli di Ancona (uno dei più importanti a livello regionale) fa registrare un autentico giovedì da incubo caratterizzato dalle forti proteste dei presenti.

In assoluto c’è chi parla di uno dei giorni con maggiori disagi nell’hub anconetano dovuti a vari aspetti. In primis la difficoltà di prenotazione delle quarte dosi per i soggetti sensibili, con la modalità online che ha causato non pochi problemi costringendo gli utenti ad usufruire del numero verde con enormi rallentamenti. Inoltre, sul posto, tra accettazione ed effettuazione della dose prenotata sono risultati ingenti i tempi di attesa, in alcuni casi addirittura superiori all’ora. Come se non bastasse tantissime persone si sono ritrovate ad aspettare il proprio turno all’aperto sotto la pioggia esprimendo il proprio malcontento, talvolta veemente e visibile, ai volontari presenti. Questi ultimi, sempre secondo quanto riferito, presenti in numero non adeguato alla portata delle persone in procinto di vaccinarsi.