Nelle Marche quasi 2mila nuovi positivi su 6mila tamponi: il bollettino del 21 aprile

ANCONA - Quasi 2.000 nuovi contagi rilevati oggi nelle Marche. Il servizio Sanità della Regione comunica che con 6.006 tamponi testati (4.815 nuove diagnosi e 1.191 nel percorso guariti) sono stati registrati 1.995 casi positivi al Covid-19 per un tasso di positività del 41,4% ed un tasso di incidenza di 782,73 (ieri era a 776,01).

Tra i casi odierni, 396 sono stati riscontrati ad Ascoli Piceno, 335 a Pesaro Urbino, 373 a Macerata, 552 ad Ancona, 252 a Fermo e 87 da fuori regione. Di questi 601 sono contatti stretti di positivi, 395 sintomatici, 512 contatti domestici, 18 positivi in setting scolastico/formativo, sei contatti in setting lavorativo, 15 contatti in ambienti di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, due screening setting sanitario e 15 casi da fuori regione mentre per 429 casi sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici.