Reparto detentivo di Torrette, che paradosso: consegnato ma non ancora operativo

«Continua l'odissea del reparto detentivo presso l'ospedale di torrette. Nonostante sia stato ultimato e consegnato all'amministrazione penitenziaria, a tutt'oggi è ancora inattivo con possibili conseguenze negative sulla sicurezza della collettività e sperpero di denaro pubblico». Lo scrive in una nota l'Uilpa Ancona.

«Il vice segretario regionale della UILPA Polizia Penitenziaria Gianluca Scarano, con grande aiuto del delegato alle sicurezza dell' UDC Stefano Pollegioni, a cui vanno particolari ringraziamenti, è riuscito ad attivare il tavolo tecnico presieduto dal Presidente dell' Assemblea Legislativa della Regione Marche Dino Latini, il quale ha presentato un interrogazione scritta in merito per la risoluzione definitiva delle problematiche ostative e conseguente messa in opera del reparto detentivo ospedaliero.

In attesa di ulteriori sviluppi».