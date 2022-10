Rimborso trasporti sanitari, Saltamartini: «La Croce Rossa non deve temere, saranno garantiti in tempo»

ANCONA - «I rimborsi per i trasporti sanitari effettuati dalla Croce Rossa saranno garantiti nei termini previsti – lo comunica l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che ha chiesto alle Aziende di rispettare le scadenze di legge per i pagamenti della Pubblica Amministrazione. “Naturalmente il tutto deve avvenire dopo aver eseguito i controlli relativi alla attestazione di regolare esecuzione dei viaggi»- prosegue. A seguito della nota inviata da alcune associazioni della provincia di Pesaro-Urbino che rivendicavano il saldo delle somme rendicontate per i trasporti sanitari, trasporti che sono coordinati dalle Centrali di Coordinamento Trasporti, il 23 settembre scorso è stato convocato un incontro urgente tra il responsabile della Centrale Operativa territoriale e il Direttore dei Servizi Amministrativi di AV1. L’Assessorato alla Sanità è stato rassicurato sul fatto che si procederà all’erogazione dei saldi nei tempi previsti.

«I controlli, come hanno affermato gli Enti del servizio sanitario che hanno piena autonomia di gestione e di spesa, non possono essere omessi – precisa l’Assessore – ma i tempi di adempimento delle pubbliche amministrazioni non potranno godere di privilegi. In uno stato di diritto le pubbliche amministrazioni devono dare l’esempio, purché la documentazione della spesa sia regolare: questo è l’indirizzo politico a cui i dirigenti devono attenersi». «Chiedo all’Associazione che aveva comunicato la sospensione dei servizi dal 12 ottobre di evitare inutili allarmismi poiché l’importante ruolo rivestito richiede anche l’assunzione di responsabilità» conclude l’Assessore.