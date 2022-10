Auto storiche e Croce Gialla, esposizione dei mezzi in piazza e accanto al Vespucci

ANCONA - Vespucci e piazza Cavour che settimana per il club auto e moto storiche di Ancona. Settimana particolarmente intensa per il Club AutoMoto Storiche di Ancona. Mercoledì 12 ottobre al molo accanto alla nave scuola Amerigo Vespucci e domenica 16 ottobre la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca a piazza Cavour. Due eventi nell’arco di pochi giorni, come puntualizza Franco Casamassima presidente del Club AutoMoto Storiche di Ancona: «Mercoledì 12 ottobre a partire dalle ore 10 saremo nel molo dove sarà ospitato il Vespucci. Sarà in esposizione un gruppo di auto d’epoca proveniente da alcuni club della Regione Marche tutti federati all’Asi. Colgo l’occasione per ringraziare la Marina Militare e l’Autorità Portuale per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti oltre ai club che hanno aderito al nostro invito. Le scuole che avranno la possibilità di salire a bordo del Vespucci avranno anche modo di ammirare i nostri mezzi in esposizione».

Club AutoMoto Storiche di Ancona nella giornata del 12 ottobre avrà al suo fianco anche la Croce Gialla di Ancona. Il responsabile del personale Sauro Giovagnoli: «Essere al fianco del Club AutoMoto Storiche di Ancona per l’ennesima volta sarà per noi motivo di grande soddisfazione. Nel molo che ospita il Vespucci andremo ad esporre una ambulanza Wolkswagen degli anni sessanta tutta originale nelle sue componenti. Il personale in servizio per l’occasione indosserà delle divise proprio degli anni sessanta dei veri e propri cimeli custoditi all’interno dell’associazione».

Club AutoMoto Storiche di Ancona impegnato anche nell’esposizione dei propri mezzi domenica 16 ottobre a piazza Cavour, a partire dalle ore 9 in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. Tecnici e membri del consiglio direttivo del club saranno in piazza per informare sull’attività del club così come ci saranno dei commissari che daranno tutte le informazioni circa l’iter da seguire per ottenere il riconoscimento di auto o moto d’epoca.