Su anche il prezzo del pane: «Clienti mentalmente abituati agli aumenti»

ANCONA - Un filone di pane normale? Se fino a qualche settimana fa nel mercato di piazza d’Armi si vendeva a 3.60 euro, ora siamo a 3,80 euro. «Sono aumentati i prezzi anche dei tagli più piccoli, dal 5 al 10%». A confermarlo è Massimo Agarbati, rivenditore: «Sul pane questo discorso degli aumenti però incide poco- spiega- la gente consumava già meno pane. Purtroppo c’è anche da dire che mentalmente le persone sono ormai abituati agli aumenti, la situazione è questa» (VIDEO).

«Il futuro? Non so dire come andrà, dipende da come si evolverà la faccenda dei prezzi dell’energia. La farina è aumentata, io sono solo un rivenditore, ma i fornai che portano il pane mi spiegano che pagano di più per corrente, gas per il forno e tutte le altre spese. Non c’è speculazione, lo si fa per rimanere dentro ai costi». Massimo vende anche dolci, dalle crostate ai maritozzi: «Stessa cosa, anche lì i prezzi sono aumentati sempre tra il 5 e il 10%».