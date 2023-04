Conero Running, che festa! La riviera presa d'assalto da atleti di tutta Italia

NUMANA – Matteo Giacomelli della Runners San Gemini ha vinto la Conero Running 2023 con il tempo di 1.12’00’’ ha preceduto Massimiliano Strappato dell’Atl. Amatori Osimo primo dei marchigiani e nuovo campione regionale con 1.13’.10’’ davanti a Michele Martufi, Emanuele Grzieni e Marco Oppioli. Nella gara femminile ha vinto Federica Cicognani dell’Atl. Imola con il tempo di 1.21.21 davanti a Paola Patta. Prima delle marchigiane e campionessa regionale Nausicaa Malaccari dell’Atl. Civitanova con 1.22.44. Questo il risultato sportivo dell’evento che ha visto al 1650 runners di cui 515 alla mezza maratona e gli altri tra Conero Ten (10 km) e Mini Conero (4 km) ai quali si aggiungono i 200 piccoli atleti che sabato hanno partecipato alla Mini Numana Run all’interno del Porto Turistico di Numana.

«Si tratta di numeri importanti per questo evento sportivo, praticamente da pre-Covid – ha detto Andrea Carpineti, vicepresidente del Grottini Team Recanati – e come al solito il ringraziamento va, oltre che a tutto il Grottini Team, anche agli splendidi volontari che mettono a disposizione tempo, impegno ed energie per realizzare un evento di riferimento come questo. Grazie speciale al Comune di Numana e alla partnership di Regione Marche, Comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, Coni Marche, Parco del Conero, Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, Rotary 25-35 e l’Ospedale Regionale pediatrico di Ancona. Il ringraziamento va anche alle aziende che ci sono vicine e credono nel valore di associare il proprio marchio alla Conero Running».

Gli iscritti sono giunti da ogni parte d’Italia per un appuntamento ormai classico che ha consentito a tanti partecipanti di fare qualche giorno di turismo tra le bellezze del Conero approfittando del lungo ponte. Gran parte della corsa si è svolta all’interno del Parco del Conero con partenza e arrivo a Numana percorrendo tutto il lungomare fino a Porto Recanati e ritorno. Conero Running ha vinto ancora una volta anche la gara della solidarietà grazie al sodalizio con l’Ospedale Regionale pediatrico di Ancona che ha portato a devolvere un euro della quota di iscrizione alle differenti gare che i partecipanti sono stati chiamati a versare, a sostegno della struttura pediatrica e dei suoi progetti. Il delfino “Salesino” è stata la mascotte della Conero Running accogliendo sul percorso i partecipanti di tutte le età. Allo stand del villaggio dentro il porto di Numana, erano presente gli amici dell’Associazione Magical Pet che, con i loro 5 cani di razze e taglie diverse, fanno compagnia ai bambini ricoverati e portano serenità, allegria e un pizzico di spensieratezza.

La partenza dei runners è stata preceduta anche dalla partecipazione degli Insuperabily di Orizzonte Autonomia Onlus. Per l’occasione anche la nuova Joelette, la carrozzella a ruota unica acquistata e presentata recentemente dall’Ente Parco regionale del Conero destinata agli utenti con ridotta mobilità motoria che potranno fruire di alcuni percorsi e tratti del Parco del Conero, è stata messa a disposizione degli “spingitori” per accompagnare Camilla, disabile, lungo il percorso di gara in piena sicurezza sulle strade del parco. I sorrisi, la gioia hanno vinto sulla fatica e sul sudore e, come al solito, l’impegno è ritrovarsi ancora una volta alla Conero Running: c’è un anno di tempo per prepararsi.