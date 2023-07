Tiziano Ferro, attese 26mila persone: viabilità e trasporti rivoluzionati per il concerto

Previsti oltre 26 mila spettatori che raggiungeranno il capoluogo dorico da tutta Italia per il concerto di Tiziano Ferro. Lo show che fa parte della tournée programmata nel 2020 e che fu rinviata a causa della pandemia, è il terzo grande evento musicale che la città recupera dopo quelli dello scorso anno di Vasco Rossi e Ultimo. Un appuntamento che ribadisce la centralità di Ancona quale tappa dei più importanti tour, città capace di organizzarsi ed accogliere migliaia di persone con una organizzazione già positivamente collaudata nelle esperienze dello scorso anno.

Attesa, quindi, ed emozione per l'arrivo di uno degli artisti italiani più amati e non solo nel Bel Paese. Tiziano Ferro proporrà una scaletta di 33 brani che ripercorrono 20 anni di carriera e 8 album. Il tour da 500 mila biglietti venduti, offrirà anche al Del Conero, un grande palco con 1000 metri quadri di video e tutti i visual sono stati ideati e lavorati da un team di artisti scovati online nei mesi scorsi e che Tiziano Ferro e il team di Gio Forma e Romain Sabella di Clonwerk hanno contattato e con cui hanno lavorato per idearli e metterli a punto.

“Eventi musicali ma anche sportivi, culturali e congressuali costituiscono un prezioso volano per l'economia del capoluogo, una opportunità per un ulteriore sviluppo e per gli operatori del settore dell'accoglienza, ricettivo e terziario, per mettersi in gioco e crescere insieme alla città” commenta l'assessore al turismo, Daniele Berardinelli.

“Invito gli anconetani ad usufruire dei mezzi pubblici, soprattutto della “metropolitana di superficie”, del tutto gratuita alla fine del concerto, grazie ai treni speciali dalla fermata Ancona Stadio e velocemente collegati con la stazione centrale. Ringrazio per questo la Regione Marche e Trenitalia per la collaborazione. Ricordo che è possibile anche usufruire dei bus navetta collegati ai diversi parcheggi a disposizione.

”Questa sperimentazione, che per la prima volta viene attuata ad Ancona, potrà evitare ai cittadini che decideranno di sfruttarla di bypassare eventuali ingorghi. Potrà essere così più veloce ad esempio, scendere alla stazione centrale per tornare a casa,sfruttando anche il parcheggio degli Archi” conclude l'assessore Berardinelli.