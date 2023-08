Comunità energetica, iniziata l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto del Palasport Liuti

FALCONARA- È partita ieri, lunedì 7 agosto, l’installazione delle strutture per la posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto del Palasport Liuti di Castelferretti, per realizzare l’impianto che darà vita alla prima comunità energetica di Falconara. Una volta completata l’installazione partirà la procedura per allacciare il parco fotovoltaico alla rete, dopodiché le famiglie e le attività economiche che ne hanno fatto richiesta potranno collegarsi e usufruire gratuitamente dell’energia prodotta attraverso un sistema di rimborsi trimestrali. I tecnici di Sistema X, la società individuata tramite bando per realizzare e gestire la comunità energetica, sono al lavoro dalla settimana scorsa, per predisporre tutti gli ausili di sicurezza propedeutici all’installazione vera e propria. Contestualmente si è proceduto a eseguire l’impermeabilizzazione di piccole fessurazioni presenti sulla copertura del palazzetto. L’azienda conta di completare l’installazione dei pannelli entro i primi giorni di settembre (i lavori saranno sospesi la settimana prossima in occasione di Ferragosto). Con l’avvio della comunità energetica, gli utenti collegati si vedranno riconosciuti 4 centesimi per ogni kilowatt prodotto (per un totale di kilowatt commisurato ai consumi), che saranno versati sul loro conto corrente ogni tre mesi. Sono oltre 40, attualmente, gli utenti di Castelferretti che hanno chiesto di collegarsi, ma l’adesione potrà avvenire anche una volta avviata la comunità, dopo un periodo di rodaggio. La comunità energetica produrrà tre risultati importantissimi: produzione di energia pulita e drastica riduzione di Co2 nell’aria; risparmio di oltre il 40% sulle bollette delle famiglie e degli operatori economici che parteciperanno alla comunità; benefici economici nella misura di 10 centesimi a kilowatt, per aziende e cittadini che producono energia rinnovabile in esubero con il proprio impianto fotovoltaico, ad esempio nel week end, e si uniscono alla comunità.

Il primo esempio è quello del gruppo T-Trade di via del Consorzio, un’azienda verde che ha colto subito l’importanza delle comunità energetiche e che aderirà immettendo in rete l’energia in esubero prodotta con i suoi pannelli fotovoltaici. L’iter per la comunità energetica di Castelferretti aveva preso formalmente il via il 24 luglio scorso, quando il Consiglio comunale aveva approvato la concessione a Sistema X del diritto di superficie della copertura del Palasport Liuti. L’altra Comunità avrà come fulcro Palombina Vecchia: dopo il rifacimento del tetto della scuola Aldo Moro, opera già programmata e finanziata con fondi Pnrr, sarà possibile anche in questo caso installare un grande parco fotovoltaico al quale i privati potranno collegarsi. «Le prime Comunità energetiche – sottolinea il sindaco Stefania Signorini – nasceranno grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale. Ho voluto che il Comune fosse protagonista e propulsore della transizione energetica: è il momento di realizzare un nuovo modello basato su produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili. Per vincere questa sfida serve l’impegno di tutti, enti pubblici, operatori economici e cittadini: occorre orientare le proprie scelte e le proprie azioni verso l’autonomia energetica». La creazione delle Comunità energetiche di Falconara ha avuto impulso con una delibera della Giunta comunale il 9 marzo scorso, alla quale è seguita la pubblicazione di un bando per individuare gli operatori economici interessati a installare gli impianti e a gestire la comunità energetica, bando che come già visto è stato aggiudicato alla Sistema X. L’energia prodotta potrà essere condivisa tra i cittadini per favorire un risparmio economico sostanziale.