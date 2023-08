Il Comune cerca il nuovo comandante della polizia locale: c'è l'avviso pubblico

ANCONA- Il Comune di Ancona cerca il nuovo comandante della polizia locale. L'Amministrazione ha emesso un avviso pubblico per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato per il posto/funzione di comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ancona. L'incarico è a tempo determinato per tre anni, eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sul posto/funzione di Comandante del Corpo di P.L. del Comune di Ancona. Il termine per presentare le domande di partecipazione scade il 24 agosto alle ore 13:00. Sono richieste determinate competenze tecniche:

- conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, della normativa collegata e della disciplina sul pubblico impiego, con particolare riferimento alla funzione ed alla responsabilità dirigenziale, alla gestione delle risorse umane e finanziarie;

- competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che afferiscono ad alcune delle funzioni assegnate al Corpo di P.L.;

- conoscenza approfondita della normativa di riferimento su tali attività e servizi.

Le competenze trasversali richieste sono:

- capacità decisionale: intesa non solo come capacità di prendere decisioni, ma anche quale capacità di acquisire e interpretare le informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili scenari e agilità normativa, che consente di districarsi agevolmente nell’interpretazione delle norme e nella loro applicazione;

- capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di personale. Per quanto riguarda la capacità di gestione del personale, questa presuppone il presidio di tutti i sistemi che a essa afferiscono, quali l’identificazione dei fabbisogni del Corpo di P.L. sia sotto il profilo delle risorse necessarie sia rispetto alle esigenze e competenze dei collaboratori presenti e l’identificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti;

- capacità di governare la rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, altri Dirigenti, personale di altre Direzioni, Amministratori) o esterne, con particolare riferimento agli altri livelli di governo (Enti di area vasta, Regione e Stato) oltre alle altre istituzioni sia pubbliche che private, funzionale anche al raggiungimento degli obiettivi posti.



Per partecipare alla selezione occorre presentare la domanda in carta semplice, redatta utilizzando esclusivamente modello Allegato all'Avviso consultabile sul sito www.comuneancona.it sezione “Amministrazione trasparente”, Pubblicazioni dal 1/1/2023 – “Bandi di concorso” - #Avviso 21/2023. Per ulteriori informazioni, delucidazioni, copia dell’Avviso e del Modulo di domanda gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Risorse Umane (071 222. 2384 - 2382 email: istanzeonline@comune.ancona.it ) esclusivamente nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.