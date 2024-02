Civiche Benemerenze 2024 per la città di Ancona: il 29 febbraio termine ultimo per l'invio delle proposte

ANCONA – Confermata la tradizionale cerimonia del 4 maggio prossimo, nella ricorrenza di San Ciriaco, patrono di Ancona, il Sindaco Daniele Silvetti ha rivolto alle Autorità, agli assessori e consiglieri comunali, ad enti e associazioni, e contestualmente a tutta la cittadinanza, l’invito a formulare proposte per le civiche benemerenze per l’anno in corso.

Fino al 29 febbraio si possono dunque inviare proposte di candidature riguardanti cittadini che abbiano svolto - o svolgano tuttora - attività ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute mediante la civica benemerenza. Attività ovvero opere concrete - specifica il regolamento in materia – nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della scuola, del lavoro, della produzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico - con particolare collaborazione alle attività comunali - con atti di coraggio e di amore, che abbiano giovato alla città di Ancona sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.