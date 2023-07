Arrivano altri 72 posti per i centri estivi: azzerata la lista d'attesa

Aumentano i posti disponibili nei centri estivi comunali. Altri 72 tra bambini e ragazzi troveranno posto nel servizio organizzato dall'Amministrazione dal 3 al 28 luglio. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha stanziato 25 mila euro circa a copertura dell'ampliamento. Così i centri estivi comunali raggiungono quota 436 posti disponibili. In questa maniera viene innalzata, in modo significativo, l'offerta del servizio, eliminando la lista di attesa.

Il servizio, a cura della ditta Ludus Società Cooperativa RL, coinvolge 12 sedi sparse su tutto il territorio comunale, tutte fornite di servizio mensa. Previste per i bambini e ragazzi uscite al mare, momenti ludici in giro per la città con a disposizione anche mezzi di trasporto e numerose attività.

“Esprimo grandi soddisfazione per questo ulteriore passo avanti che permette di dare risposte concrete alle famiglie - spiega l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli -. I posti preventivati erano stati calcolati sulle richieste dell'anno precedente. Le ulteriori domande arrivate meritavano uno sforzo per una risposta efficace alle necessità delle famiglie anconetane. Ringrazio anche i miei colleghi di Giunta, in particolare il sindaco Daniele Silvetti e l'assessore al bilancio Giovanni Zinni, per aver accolto immediatamente questa istanza e per la sensibilità dimostrata su questo argomento”.