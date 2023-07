«Avete rotto il c....». Anonimo se la prende con il divieto di transito per lavori

OSIMO- Un messaggio diretto, senza peli sulla lingua, quello che ieri pomeriggio è comparso su un cartello di divieto di transito per lavori in via Matteotti, nel quartiere San Marco ad Osimo. Un anonimo ha deciso di dire la sua sull’ennesimo cambio di viabilità che sta vivendo il centro storico ormai da un mese, da quando il maltempo di inizio giugno ha danneggiato i Tre Archi causando la chiusura di Porta Vaccaro. «Avete rotto il c.... compreso ai non residenti e anche agli autorizzati. Praticamente avere rotto il c.. a tutti» ha scritto l’anonimo riferendosi al divieto di transito in via Matteotti in vigore oggi anche per i residenti. Il cartello nha catturato l'attenzione dei passanti e la foto ha iniziato a girare su whatsapp.