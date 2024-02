Carri allegorici e gruppi mascherati: è ancora Carnevale

FALCONARA - Torna domani 24 febbraio, dopo il rinvio della scorsa settimana, ‘La Città di Carnevale’, la grande festa che riempirà di colori e animazione tutto il centro città. L’evento è organizzato dal Comune di Falconara con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e come nelle passate edizioni vede protagonisti carri allegorici, gruppi mascherati, scuole, associazioni culturali, sociali e sportive del territorio comunale e dei Comuni limitrofi. Confermata la formula delle passate edizioni: l’evento si aprirà attorno alle 14.30 con la sfilata dei carri provenienti da Chiaravalle e Montemarciano e poi, a partire dalle 16.30, il centro della festa sarà piazza Mazzini, dove saranno premiati i gruppi mascherati e quelli delle scuole. In palio ci sono buoni offerti da Unieuro per i gruppi mascherati e dalle cartolerie di Falconara per i gruppi delle scuole. C’è ancora tempo per partecipare: ci si può iscrivere al concorso anche domani stesso in piazza Catalani. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sarà vietata la sosta in alcune strade del centro dalle 10 alle 20 di sabato, mentre sarà sospesa la circolazione lungo le strade interessate dalla sfilata dei carri. Il Comune di Falconara ha disposto la presenza della polizia locale e della protezione civile lungo tutto il percorso della sfilata e in piazza Mazzini. Per agevolare la sosta di residenti e partecipanti è stata disposta l’apertura straordinaria dell’area parcheggio all’interno del Parco Kennedy.

La festa, inizialmente prevista per il 17 febbraio, era stata annullata a causa dei numerosi lutti che hanno colpito Falconara durante la settimana scorsa, in segno di dolore e di rispetto per familiari e amici.