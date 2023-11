Monitoraggio carceri, il Garante: «Aumentare le telefonate dei detenuti»

ANCONA – Il Garante Giancarlo Giulianelli interviene sul problema emerso nel corso dei consueti colloqui con i detenuti, a seguito delle visite effettuate negli ultimi giorni, e costituito dalle telefonate con i familiari. Durante il periodo della pandemia da Coronavirus, infatti, era stato previsto un aumento delle stesse telefonate e delle videochiamate, considerate le restrizioni per quanto riguarda le visite in presenza. Terminata l’emergenza sanitaria, in base alle direttive emesse dagli organismi competenti, si è ritornati al vecchio sistema con una diminuzione dei contatti telefonici e con possibili deroghe soltanto in casi specifici.

«Ovviamente – sottolinea il Garante – questo stato di cose determina ulteriori disagi oltre a quelli già presenti negli istituti penitenziari: pertanto sarebbe il caso di un intervento a livello centrale per trovare una soluzione. Del resto anche il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in diverse occasioni si è espresso favorevolmente proprio in questa direzione, non da ultimo per evitare che il problema vada ad incrementare tensioni all’interno delle strutture». Gli uffici dell’Autorità di garanzia hanno a questo proposito già effettuato un monitoraggio di settore, per verificare la situazione in tutti gli istituti delle Marche.