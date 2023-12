Calendari Croce Gialla, niente più cassette postali: saranno i volontari a distribuirli

ANCONA - Una svolta epocale per quello che riguarda i calendari della Croce Gialla di Ancona, che da quest’anno non saranno più recapitati nelle cassette postali. A confermare il tutto il presidente Alberto Caporalini: «Fino a qualche anno fa i calendari venivano portati casa per casa dai nostri volontari – spiega – ma ora i tempi sono cambiati, al punto tale che negli ultimi periodi avevamo scelto di far recapitare ad ogni famiglia il calendario tramite la distribuzione postale. Un servizio oneroso senza dimenticare che ogni anno, proprio di questo periodo, avvenivano dei raggiri sopratutto ai danni di persone anziane con malfattori che recuperavano i calendari nelle cassette della posta e imbastivano una distribuzione farlocca sfruttando il nome della Croce Gialla. Una storia davvero triste: per tale motivo – dice Caporalini - abbiamo deciso quest’anno di effettuare la distribuzione direttamente con i nostri volontari, che saranno presenti ad una serie di eventi sia in centro che in periferia, dove tutti potranno ritirare il calendario della Croce Gialla di Ancona e magari fare una piccola offerta all’associazione».

La distribuzione

Tanti gli eventi dove saranno presenti i volontari della Croce Gialla con in mano i calendari. Si comincia in piazza Roma sabato 16 dicembre dalle 9,30 alle 13, mentre domenica 17 la postazione sarà attiva dalle 17 alle 20. Sabato 23 dicembre sempre in piazza Roma dalle 10 alle 13 cosi come nella serata di sabato 30 dicembre dalle 17 alle 20, con il calendario che potrà essere ritirato anche nel giorno dell’Epifania sabato 6 gennaio sempre in piazza Roma dalle 17 alle 20. Sabato 16 dicembre postazione attiva anche in corso Carlo Alberto nei pressi della Chiesa dei Salesiani, dove è prevista una serie di eventi. Altre iniziative, sempre legate alla distribuzione dei calendari, domenica 17 dicembre allo Stadio "Del Conero" in occasione della gara interna dell’Ancona contro il Pescara, con inizio fissato per le ore 20,45. Calendari che saranno disponibili anche la mattina di domenica 24 dicembre, giorno della Vigilia, presso l’Eni Caffè di via della Montagnola ad Ancona dove verrà regalato anche un piccolo panettone, iniziativa questa sostenuta dal titolare dell’attività commerciale.