Tombino rotto e pozzetto aperto celati dall'erba: tutti i pericoli del parco anconetano

ANCONA- Un tombino rotto nascosto dall’erba alta, poco più in là un pozzetto aperto e profondo segnalato con un bastone. E chissà se sparsi qua e là all’interno del Parco Galassia ce ne sono anche degli altri nelle stesse condizioni. Continuano ad arrivare segnalazioni per il parco pubblico tra via Manzoni e via della Montagnola. Solo alcune settimane fa i residenti della zona avevano fatto presente l’annosa problematica dell’assenza di illuminazione in un tratto di strada utilizzato dagli abitanti del quartiere per raggiungere i supermercati a piedi. E ancora, la presenza di fango e auto parcheggiate di fronte all’entrata dell’area cani. Questa volta, invece, la segnalazione riguarda tombini e pozzetti pericolosi.

«Sono anni che sono in queste condizioni. Si trovano proprio vicino allo stradello, in mezzo al parco, dove i ragazzi corrono e giocano. Sono coperti dall’erba quindi il rischio è che qualcuno non vedendoli possa cadere e farsi male» spiega la nostra lettrice Sabrina, evidenziando anche altri problemi. «Poco dopo l’ingresso lato via Manzoni, l’asfalto dello stradello si è frantumato ed è uscita la rete metallica che stava sotto. Diverse persone sono inciampate e cadute a terra- racconta-. Inoltre, vicino all’area giochi c’è un grande fosso che è stato coperto con una tavola di legno. Il problema è che in quella zona non c’è illuminazione, quindi quando fa buio si rischia di non vederlo. Il Parco Galassia è abbandonato, chiediamo all'amministrazione di intervenire».