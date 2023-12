Auto parcheggiate davanti all'ingresso dell'area cani: recinto inaccessibile ed una marea di fango

ANCONA- Non c’è pace per il parco pubblico Galassia, tra via Manzoni e via della Montagnola. Dopo la denuncia di una nostra lettrice, che ha lamentato l’assenza di illuminazione in un tratto di strada molto frequentato dai residenti della zona per raggiungere i supermercati a piedi, alla nostra redazione è arrivata un’altra segnalazione, questa volta però relativa all’area cani. Lo spazio dedicato agli animali a quattro zampe si trova nei pressi del parcheggio di fronte al presidio ospedaliero Inrca. «Purtroppo per entrare nel recinto si deve camminare in un mare di fango causato anche dalle auto che, non trovando posteggio negli appositi spazi, montano sul prato. C’è un pantano e capita spesso che le persone scivolino - racconta la nostra lettrice - ed inoltre, più e più volte è capitato di non poter entrare nel recinto per via delle macchine lasciate davanti all’ingresso».

La signora spiega che «questo è un problema che ci portiamo dietro da quando è stata creata l’area cani. Segnaliamo questa criticità da anni e alla precedente amministrazione avevamo chiesto di mettere dei paletti per impedire alle auto di salire sopra lo stradello pedonale e consentirci di entrare nel recinto. Spero che questa volta la nuova amministrazione ascolti la nostra richiesta e intervenga al più presto».