Antonio Gitto: da Bacci «Affermazioni non vere e offensive nei confronti di AnconAmbiente»

Il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto interviene sulle dichiarazioni fatte dall’ex Sindaco di Jesi Massimo Bacci. «Leggo con stupore le dichiarazioni di Massimo Bacci- dichiara il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto – dove si afferma che l’azienda che gestirà il servizio di igiene ambientale nell’ambito territoriale ottimale (cosiddetto gestore unico) servirebbe per coprire le “perdite di un gestore della provincia”, facendo riferimento ad AnconAmbiente. Tuttavia, evidentemente, il Dott. Massimo Bacci non conosce i risultati economici della stessa società AnconAmbiente, che pure sono pubblici (sono visibili sul sito aziendale e mediante quanto depositato al Registro delle imprese). In particolare, negli ultimi otto anni ha conseguito i seguenti risultati di bilancio (tutti positivi e forieri di utili):

2014 = € 416.863;

2015 = € 1.721.152;

2016 = € 306.793;

2017 = € 1.153.688;

2018 = € 315.571;

2019 = € 496.624;

2020 = € 879.610;

2021 = € 36.876.



Anche il 2022, in chiusura, dovrebbe mostrare un risultato economico positivo. Mentre, il patrimonio netto al 31/1/2021 ammontava a € 8.281.884 (nel 2020 ammontava a € 8.245.009), l’attivo ammontava a € 18.020.214 e il passivo a € 9.738.330. Pertanto, non si comprendono quelle affermazioni, evidentemente, non rispondenti al vero e offensive, in relazione all’attività svolta, in questi nove anni, dal management aziendale e da tutte le maestranze”.

In allegato anche l’ultimo bilancio depositato anno 2021»