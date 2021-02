Andrea Zenga torna a sorridere, la sopresa di Nicolò: «Voglio apprezzare il gesto di papà»

Sul viso di Andrea Zenga è rispuntato il sorriso. Dopo le molte lacrime versate nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, il concorrente osimano ha potuto rivedere suo fratello Nicolò. I due, incalzati dalle domande di Alfonso Signorini, hanno detto la loro riguardo l'incontro tra Andrea e il papà, Walter Zenga, avvenuto il venerdì precedente. «Non conosco così bene mio padre - ha detto Nicolò - ma posso dire che ho apprezzato il gesto e voglio concedergli il beneficio del dubbio. Ho visto cose in quel momento che non mi sono piaciute molto, tipo il suo atteggiamento, ma ho apprezzato lo slancio».

Andrea poi ha aggiunto: «Mi aspettavo un po' di comprensione in più da parte sua. E' ancora una cosa calda, se ci penso sto male e mentirei a me stesso dicendo che si ripartirà più forti di prima insieme». Rivolgendosi al fratello Nicolò ha aggiunto: «Ti ho pensato tanto in questi giorni. Sappiamo bene cos'hai passato e quanto hai sofferto». Il fratello maggiore, dal canto suo, ha cercato di confortare il fratello visibilmente emozionato: «Sono fiero di te. Io e te siamo una cosa sola, affronteremo anche questa insieme. Tutti noi, la mamma, gli amici e i parenti, eravamo convinti che ti saresti mostrato per quello che sei. E infatti ci sei riuscito».