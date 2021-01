Gf Vip, Andrea Zenga incontra papà Walter: «Io ci sono» ma il figlio scoppia a piangere

«Mi dici vieni a Dubai, ma perché non vieni una volta ad Osimo?» Così Andrea Zenga ha tuonato contro suo padre Walter, storico portiere dell'inter e della nazionale, durante il faccia a faccia che si è tenuto ieri sera dentro le mura del

Zenga junior dal suo ingresso nella casa lamentava una grande sofferenza per via dell’assenza del padre con cui da oltre 14 anni non ha più rapporti stretti. Alla fine l’incontro tra padre e figlio è andato in scena. «Quando esci da questo show - ha detto Walter - io ti aspetterò. Io ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò. Ci vediamo dove vuoi tu, a Tulum, a Dubai, dove vuoi tu. Ci parliamo da uomo a uomo. È vero, magari a volte non ci sono stato ma vivo in giro per il mondo e avere un rapporto quotidiano è impossibile. Ma non mi sembra che tu mi abbia mai mandato un messaggio».

Andrea, che dopo l’incontro è scoppiato in un pianto disperato in confessionale, si è mostrato di fronte al papà freddo e distaccato. «Io e mio fratello - ha detto - avremmo apprezzato un papà che si interessa alla vita dei figli, e questo non c’è stato. Io apprezzo che sei qui, ma bisogna dimostrare fuori la voglia. Se non fossi venuto qui l'avresti fatto il primo passo?».