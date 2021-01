Gf Vip, Roberta Termali: «Il cognome ha aperto le porte del provino ad Andrea»

«Non c’è una brava mamma o un bravo papà, io sono una chioccia e sono molto soddisfatta di tutti e quattro i miei figli. Ho tramesso come valore fondamentale quello della dolcezza e Andrea non potrebbe che essere un ragazzo con un carattere così limpido». La giornalista Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga, sabato ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio Arancia, all'interno della strasmissione Happy di Cristiano Vaccaroni. Il giorno prima suo figlio Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva avuto un faccia a faccia con il padre Walter Zenga, con cui non ha rapporti da 14 anni.

«In quei reality è difficile interpretare un ruolo ed essere diversi da come si è - prosegue ai microfoni la Termali - ti dimentichi di avere le telecamere puntate dopo due giorni. Andrea prima di entrare aveva moltissimi dubbi, ne abbiamo parlato tanto perché non sentiva di meritrare l'entrata. Forse il suo cognome gli ha aperto la porta del provino, poi però è diventato irrilevante all'interno del programma. Ora è solo Andrea con il suo carattere dolce e sta facendo un bel percorso». Sui social l'hashtag #andreazenga ha superato i cinquemila post: «Attraverso i messaggi che le persone, anche sconosciute, mi inviano sento il calore e l'affetto rivolto a mio figlio - continua la giornalista - e sono moltissime le mamme e le donne che mi scrivono. Le ringrazio davvero per la loro vicinanza».

La Termali, che ai microfoni di Radio Arancia non ha escluso l'idea di voler tornare davanti allo schermo dopo anni di assenza, è stata una conduttrice tv degli anni '90 al fianco di personaggi come Giorgio Faletti, Fabio Fazio e Aldo Biscardi. Vive ad Osimo dal 1997 con la sua famiglia.