Daniele Silvetti cerca tre figure da inserire nel suo staff: come candidarsi

ANCONA- Il sindaco Daniele Silvetti cerca un capo di gabinetto, un consigliere e un addetto alla Segreteria Particolare. La Giunta nell’ultima seduta ha approvato l’atto di indirizzo per la costituzione dell’Ufficio di Staff che sarà alle dirette dipendenze del primo cittadino. Sull’Albo pretorio sono infatti stati pubblicati i tre avvisi per il reclutamento delle tre figure, che saranno assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato e inquadrate nell'Area degli Istruttori per un compenso di 11mila euro annui lordi. Chi fosse interessato può candidarsi inviando apposita domanda corredata di curriculum vitae e professionale entro le ore 12:00 del 17 luglio 2023. Silvetti cerca un “Capo di Gabinetto” che lo supporti e lo assista, ad esempio, nelle attività relative all’organizzazione delle attività di rappresentanza, nella gestione dei rapporti istituzionali di natura politica, nella cura del protocollo cerimoniale, nella cura dei rapporti con gli uffici interni, nella gestione della comunicazione e dell’informazione anche attraverso la collaborazione con l’ufficio stampa comunale, nel coordinamento del sistema di relazioni mediali ecc…

Nello staff di Silvetti entrerà anche la figura di “Addetto all’Ufficio di Staff e Consigliere del Sindaco” che collaborerà alle iniziative relative al rilancio strategico del territorio, anche con riferimento alla cultura e tradizione popolare, alla transizione ecologica, al PNRR, alla ricerca e allo sviluppo, alle politiche agricole. Coadiuverà il sindaco nella promozione di forme di collaborazione internazionale, nonché nelle attività attinenti alla cura del benessere sociale. Qualora però il primo cittadino dovesse ritenere che i candidati non rivestano le caratteristiche, la specifica professionalità e le attitudini richieste si riserva la possibilità di non conferire questo ruolo. Silvetti, appena insediata la Giunta, aveva proposto questo ruolo al consigliere comunale Francesco Bastianelli, rimasto fuori dalla presidenza del Consiglio comunale. L’ultima figura da inserire nello staff è quella di un “Addetto alla Segreteria Particolare del Sindaco” che si occuperà della tenuta e dell'aggiornamento dell'indirizzario, di disbrigare la corrispondenza personale, curare l'agenda degli appuntamenti per il ricevimento del pubblico, coordinare gli impegni e curare i rapporti del vertice politico con altri soggetti pubblici e privati ecc… Le domande possono essere inviate mediante raccomandata A/R, presentate a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona o inviate tramite personale indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ancona@emarche.it.