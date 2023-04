Il Bar Veneto torna a vivere con l'apertura di Out Of, i titolari: «Ci venivamo quando andavamo a scuola»

ANCONA- Un locale che ricorda lo stile retrò, con centinaia di bottiglie in vista, un lungo bancone con sgabelli e pavimento con mattonelle dai toni chiari e marroni. Si chiama Out Of ed è il nuovo locale in via Veneto inaugurato lo scorso sabato 22 aprile. Dopo tre anni di serrande abbassate, il vecchio Bar Veneto torna a vivere con una nuova veste grazie all’entusiasmo di Danilo Carra e Leonardo Spoletini. I due amici, nonché titolari, hanno aperto l’Out Of nel 2015 a Senigallia, ma dopo l’alluvione del settembre 2022 che ha danneggiato il locale, hanno deciso di spostarsi ad Ancona. «È stata una scelta di cuore. Oltre a Senigallia volevamo aprire un secondo locale ad Ancona, ma dopo l’alluvione abbiamo deciso di puntare solo su Ancona perché è qui che siamo cresciuti. Siamo di Falconara, ma qui abbiamo fatto le scuole, abbiamo i nostri amici e la domenica andiamo allo stadio a tifare Ancona» spiega Danilo Carra. Come mai la scelta di aprire proprio in via Veneto? «Abbiamo cercato per diversi mesi in tutta la città un posto che potesse soddisfare le nostre esigenze fino a quando la proprietà del Bar Veneto ci ha contattato. Anche se internamente era molto datato, abbiamo scelto di aprire qui perché il locale è molto ampio, visibile, storico. Oltre alla sala principale ci sono altre tre salette, quindi abbiamo più posto a sedere rispetto al nostro vecchio bar. Ha anche uno spazio all’aperto e poi ci venivo quando frequentavo le scuole». Se prima eravate aperti dall’orario aperitivo fino a tarda notte, adesso qual è la vostra offerta? «Adesso anche la parte giornaliera è importante. Siamo aperti dalla mattina per le colazioni-la proposta è molto ampia- fino alle 2 di notte. Stiamo attivando anche il pranzo, non faremo primi ma pasti veloci come insalate, tartare ecc… E poi aperitivi e dopo cena». Lo stile del locale rende certamente l’atmosfera accogliente... «Per noi è importante che nel locale ci sia un’atmosfera piacevole, dove le persone possano passare del tempo in tranquillità».