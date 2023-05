La nuova pavimentazione di via XXIX Settembre non piace, ironia social: «È per giocare a campana?»

ANCONA- In via XXIX Settembre si gioca a campana. No, non è un’iniziativa per vivacizzare la zona ma, la nuova pavimentazione del boulevard. Al centro del marciapiede compare una striscia di mattonelle bianche non allineate, come se fossero posizionate a zig zag. Anche la forma è completamente diversa dal resto della pavimentazione che invece è di colore grigio. Il risultato finale non è proprio dei migliori. Come spesso accade, è bastata una foto su Facebook per scatenare l’ironia e l’indignazione degli anconetani e in men che non si dica l’immagine ha fatto il giro dei social. «Orrori anconetani»; «Non si può vedere, altro scempio in una delle zone più belle di Ancona»; «Cos’è il gioco della campana?». Sono alcuni dei commenti sotto i vari post. Insomma, tra la pavimentazione non a filo della balaustra, i difetti del parapetto e gli infiniti lavori sul marciapiede che impediscono l'accesso dei pedoni, sembra proprio che il boulevard non riesca proprio a trovare pace.