Il Comune accede al CUDE: accesso alle Ztl in tutta Italia, ecco chi ne ha diritto

A Falconara arriva il 'permesso invalidi universale'. Il Comune da alcuni mesi ha infatti aderito al nuovissimo sistema della piattaforma CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europei), una banca dati nazionale voluta dal Ministero per semplificare la mobilità delle persone con disabilità. La polizia locale ha attivato il servizio che, ai titolari di permesso sosta disabili, o ai nuovi richiedenti, consente di ottenere un Codice Univoco alfanumerico, che l’utente potrà utilizzare sulla piattaforma online istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il titolare del CUDE, una volta effettuato l’accesso, potrà registrare fino a due targhe nella piattaforma, e non dovrà più effettuare comunicazioni per accedere alle ZTL, ad ogni Comune in cui transita. Il controllo, infatti verrà effettuato dagli organi di polizia stradale che hanno accesso alla piattaforma CUDE e che possono controllare in tempo reale la targa attiva, abilitata al transito e alla sosta, in tutto il territorio nazionale. L’adesione è su base facoltativa ma fortemente consigliata e possono accedervi sia i nuovi richiedenti, sia chi è già in possesso del permesso sosta disabili rilasciato dal Comune di Falconara Marittima.