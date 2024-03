Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica a Tolentino (ore 15.45) per il big match con il Volturno

ANCONA - Seconda giornata del girone di ritorno e big match per la Cosma Vela Ancona, prima in classifica, che affronta in casa (alla piscina Caporicci di Tolentino alle 15.45, per la nota chiusura della vasca del Passetto), il Volturno Santa Maria Capua Vetere, secondo in classifica.

Dopo la sconfitta di misura dell’andata, la Vela ha inanellato cinque vittorie consecutive andando a conquistare la vetta della classifica, inseguita dalle campane del Volturno, seconde, e dalla Lazio Nuoto. Malgrado il periodo difficile per gli allenamenti, con la squadra costretta a migrare da una piscina all’altra per cercare le condizioni più agevoli per svolgere lavori degni di una squadra capolista di serie A2 (girone sud), la Cosma Vela Ancona vuole difendere il comando della classifica e stringe i denti, anche se giocare a Tolentino non è come al Passetto, viste le dimensioni della vasca. «Nonostante tutto abbiamo trascorso una settimana positiva – spiega coach Milko Pace –, abbiamo usufruito della vasca di Senigallia martedì, svolgendo un allenamento molto positivo, poi andremo anche a Tolentino prima della partita. Affrontiamo una sfida importante e delicata e vogliamo farlo nel migliore dei modi, contro un avversario che all’andata ci ha battuto. Quindi oltre all’importanza della classifica c’è anche un po’ di voglia di rivalsa rispetto a quella partita. Troviamo un avversario ostico, ben allenato, dobbiamo arrivarci nel miglior modo possibile».