Pallanuoto serie A2 maschile, raffica di gol: la Vela espugna Palermo

PALERMO - Nella fiera del gol a Palermo la spunta la Vela Ancona, con la grinta e la caparbietà di una squadra che si sa ritrovare nel momento della difficoltà. Senza la propria piscina, costretta ad allenamenti itineranti quasi sempre in vasche da 25 metri a meno che non vada fuori regione, la squadra di coach Marco Risso conquista tre punti pesantissimi in trasferta dopo essersi arresa al Latina una settimana prima. Tre punti importanti per la classifica, nell’attesa di poter ritornare il prima possibile ad allenarsi al Passetto.

La Vela parte forte 1-4 già nel primo tempo, dopo il 4-4 di inizio secondo tempo Pieroni e compagni piazzano un minibreak con cui si portano sul 4-7, un margine di tre gol che i dorici si portano al cambio di campo (7-10). Nel terzo tempo il Palermo piazza tre gol che gli permettono di ricucire lo strappo (10-10), la Vela reagisce e va sul +2 (10-12) ma il Palermo non ci sta, all’ultimo intervallo le squadre sono di nuovo in parità, 13-13. Decisivo il quarto tempo, la Vela va subito sul +2 con Zhardan e Bartolucci, i migliori marcatori di parte anconetana insieme a Mattia Milletti, il Palermo accorcia tre volte senza mai agganciare i dorici che nel finale ancora con Bartolucci realizzano la rete del definitivo 16-18. Ecco il commento di coach Marco Risso a fine match: «Devo fare i complimenti alla mia squadra e ringraziare il mio presidente che ci ha consentito di fare una trasferta comoda, ma anche la De Akker Bologna che ci ha permesso di allenarci in settimana. Abbiamo subito venti espulsioni (19 + rigore, ndr) contro dieci a favore, i giocatori non potevano neanche sfiorarsi che venivano espulsi, tutto questo ci ha messo in difficoltà in difesa ma ci siamo saputi adattare e in questo momento di emergenza questi tre punti valgono tantissimo, intanto per tenere lontani i playout, e poi per dare la caccia ai playoff sperando che la situazione allenamenti migliori presto. Sarà un’altra settimana di spostamenti in giro, per allenarci, a Bologna, probabilmente anche a Firenze venerdì, dove resteremo per affrontare sabato l’Ischia».