Pallanuoto serie A2 maschile, Vela Nuoto Ancona ko ad Acilia

ACILIA - La Vela Nuoto Ancona esce sconfitta dal primo confronto del 2024, ancora per un solo gol nell’ultimo tempo e per 9-8, proprio come nella quarta giornata di campionato contro l’Arechi. E’ la seconda sconfitta del campionato e non cambia la qualità del torneo che stanno disputando i dorici, resta l’amarezza di una partita in cui la squadra di coach Risso prima s’è trovata sotto di due al cambio di campo, poi ha saputo ricucire lo strappo nel terzo tempo, per subire poi nel quarto il gol che ha deciso il match.

Il tutto in una partita in cui, se da una parte è riuscita a contenere il centroboa laziale Leporale, dall’altra ha sprecato molto in superiorità numerica. Gol in perfetta alternanza nel primo tempo, a segno Costanzo per la Lazio, Sabatini per la Vela, Nenni in superiorità ancora per i padroni di casa, Mattia Milletti per i dorici e infine Bucan in superiorità per la Lazio (3-2). Identico punteggio nel secondo tempo: impatta Bartolucci, poi minibreak dei laziali a bersaglio tre volte con Olivi, Vittorioso su rigore e Giacomone in superiorità, quindi ancora Mattia Milletti ad accorciare, 6-4 al cambio di campo. Nel terzo tempo la Vela cambia marcia: segna Pierpaoli, risponde Bucan in superiorità, quindi due volte Zhardan per la Vela, in superiorità e su tiro di rigore, ancora Giacomone per la Lazio e di nuovo Diego Bartolucci in superiorità per l’8-8 all’ultimo intervallo. Nel quarto tempo, però, arriva il gol partita di Giacomone, poi sette minuti in cui si gioca tanto, anche troppo, ma non si segna più.

«Abbiamo avuto tre volte la palla del pareggio e per tre volte o per parate avversarie o per nostre scelte sbagliate non ci siamo riusciti – è il commento a caldo di coach Marco Risso a fine match –. Peccato perché all’inizio ci hanno messi seriamente in difficoltà ma poi la squadra ha saputo reagire, bravissimi i miei ragazzi che non muoiono mai, peccato quel tiro da fuori che ci ha punito. A 14” dalla fine abbiamo avuto la terza superiorità numerica che avrebbe potuto essere quella decisiva, ma non siamo riusciti a segnare. Non meritavamo di perdere, un pareggio avrebbe accontentato tutti. Perdere così fa male».