Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica a Frosinone

ANCONA - Sesta giornata di campionato, per le ragazze della Cosma Vela che domenica affronteranno la trasferta di Frosinone per confrontarsi alle 14 contro i Castelli Romani. La netta vittoria sulla Lazio ha fatto bene al gruppo di coach Milko Pace, la classifica ora vede in testa il Volturno a 13 punti seguita da Cosma Vela e Lazio a 12. In un campionato estremamente equilibrato, almeno in alto, tutto resta in bilico e le poche partite a disposizione, in un girone con otto squadre, inducono a prestare la massima attenzione a ogni confronto, a cominciare da quello di domenica a Frosinone in cui le cosmiche dovranno confermare tutto quello che di buono hanno messo in acqua domenica scorsa contro la Lazio. I Castelli Romani sono penultimi, finora hanno vinto solo con l’Agepi, ma le anconetane devono sfruttare ogni occasione per mantenersi sui binari giusti in direzione playoff. Ecco coach Milko Pace sul momento delle cosmiche: «Contro la Lazio le ragazze hanno sfoderato la prestazione che mi aspettavo, da squadra che ha obiettivi importanti. Nello stesso tempo non è cambiato niente, non ho dato neanche un giorno di riposo, voglio che la squadra non si adagi, che resti sul pezzo, è un campionato molto equilibrato, di partite scontate non ce ne sono. I Castelli Romani sono una squadra che se l’è sempre giocata contro tutte le avversarie. Giocheremo in trasferta, contro una squadra molto fisica, dovremo disputare una prova all’altezza di quella di domenica scorsa, solo così potremo confermarci anche contro i Castelli».