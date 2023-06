Gianmarco Tamberi torna a gareggiare e vince. Al Silesian Stadium di Chorzow, a quasi dieci mesi dall’ultima uscita ufficiale, il campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2020 ha centrato un buon 2.29 al primo tentativo, misura sufficiente per mettersi al collo la medaglia d’oro dei Giochi Europei. Argento per il belga Thomas Carmoy (2.29), bronzo al polacco Norbert Kobielski (2.26). A commentare la splendida vittoria anche il sindaco Daniele Silvetti: «Siamo orgogliosi di Gimbo».