Lo sport dorico omaggia Roberta Evangelista, insegnante di educazione fisica scomparsa lo scorso 30 novembre

ANCONA – “Se sorrisi fioriranno”. È questo il nome del primo ‘Memorial’ dedicato a Roberta Evangelista, l’insegnante di educazione fisica delle scuole Donatello venuta improvvisamente a mancare lo scorso 30 novembre e che da circa 10 anni era legata alla famiglia dei Gls Dolphins Ancona. L’iniziativa prende questo nome, così particolare, da una poesia che una sua collega le ha dedicato, ripensando a tutte le emozioni che Evangelista ha sempre saputo trasmettere a chi le stava accanto. Anche perché, a 3 mesi e mezzo dalla sua scomparsa, Roberta manca ogni giorno sempre di più. Come persona anzitutto, in grado come era di regalare sempre un sorriso a tutti e, non per ultimo, come professionista. Dimostrazione pratica ne è che la sua figura continua a essere costantemente ricordata a scuola, dove gli alunni parlano ancora di lei in ogni occasione possibile, proprio come accade nella famiglia dei Gls Dolphins Ancona e in tutte le altre società sportive con cui collaborava.

L’impegno di Roberta con i suoi amati alunni non si esauriva infatti nelle ore di educazione fisica previste dal programma scolastico stabilite dal ministero, ma proseguiva nei pomeriggi e anche nei week end dove li seguiva nelle varie discipline che praticavano e che ancora oggi continuano a praticare. Una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista insomma, senza la quale oggi non esisterebbero le rappresentative giovanili under 13, under 15, under 17 e la squadra femminile di flag football. La collaborazione di Roberta Evangelista con i Gls Dolphins Ancona è infatti iniziata nel 2014, quando intuì subito le potenzialità inclusive e formative che può avere una disciplina come il flag su di un adolescente in pieno sviluppo fisico, psichico e caratteriale.

Per tutti questi motivi i Gls Dolphins Ancona hanno pensato che la miglior maniera possibile fosse collaborare all’organizzazione di una manifestazione sportiva in sua memoria. Sabato mattina al campo della palla ovale Nelson Mandela della Montagnola, pertanto, i ragazzi delle classi terze delle Donatello giocheranno un torneo di flag football. Orario di inizio previsto per le 8,30. La sua conclusione 4 ore dopo circa. Ogni partita verrà intramezzata da alcune esibizioni musicali di altri studenti della scuola secondaria in cui Evangelista insegnava. Presenzieranno all’iniziativa i dirigenti delle scuole Donatello così come molte e molti suoi colleghi insegnanti. Attesi anche la sorella Paola e altri componenti della sua famiglia di origine. Attese anche alcune autorità locali.

Ma i Dolphins non saranno i soli a ricordare Roberta Evangelista. Sempre sabato mattina, in piena concomitanza con il torneo di flag football, anche la pallamano del Cus Ancona sarà presente al Nelson Mandela con un torneo organizzato dal presidente David Francescangeli e a cui parteciperanno gli alunni delle classi prime e seconde. Servizi, campo e struttura organizzativa saranno gentilmente messi a disposizione dal Comune di Ancona. E a tal proposito la società dei Gls Dolphins Ancona intende ringraziare la dottoressa Ornella Guglielmino. Infine proprio oggi, mercoledì 13 marzo, sarà la sezione di atletica della Stamura Ancona (responsabile Luca Martelli) a omaggiare Roberta Evangelista. Una data non casuale, visto che oggi avrebbe compiuto gli anni.