Tamberi sfiora l'impresa, per Gimbo medaglia d'argento agli Europei Indoor

TORUN - Ci ha provato Gimbo ma il suo volo a 2,35 non è stato sufficiente per la medaglia d'oro. Per Gianmarco Tamberi è arrivata una prestigiosa medaglia d'argento ai Campionati Europei Indoor 2021 di Torun, in Polonia.

L'oro è andato al bielorusso Maksim Nedasekau che ha centrato la vittoria con 2,37 (miglior prestazione dell'anno).