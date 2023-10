Estra e Basket Girls Ancona: la multi-utility rinnova la partnership con la società cestistica dorica

ANCONA - Estra e Basket Girls Ancona ancora insieme a canestro. E' stata rilanciata la partnership fra la multi-utility e la società cestistica dorica, la cui squadra femminile milita nel campionato di serie A2. Un sodalizio sportivo solido, gestito da persone appassionate e competenti che lavora quotidianamente alla crescita del proprio vivaio, insegnando alle giovani promesse della pallacanestro i valori di questa avvincente disciplina in cui la cooperazione fra compagne è determinante per centrare la retina.

«Estra sostiene i giovani e lo sport perché crede nella passione, nell'impegno e nel gioco di squadra. Al Basket Girls Ancona la nostra fiducia e il nostro supporto», le parole di Maria Cristina Rossi, consigliera di amministrazione Estra Spa. In occasione della prima partita, giocata sabato e vinta brillantemente 92 a 61 dalla Basket Girls Ancona sulla Abano Terme, il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, accompagnato da Marco Gnocchini presidente di Estra Prometeo, hanno portato il loro saluto e scattato una bella foto assieme alle cestiste doriche. Il Sindaco prima del match ha preso la parola, ribadendo il grande impegno dell'amministrazione comunale nei confronti dello sport anconetano e rivolgendo un grande in bocca al lupo ad una migliori espressioni dello sport anconetano.«Siamo davvero lieti di riconfermare questa collaborazione – riferisce il presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini -. Il basket è uno sport dinamico, in cui il gioco di squadra è fondamentale per vincere. Incarna perfettamente i nostri valori. Questa infatti è anche la filosofia della nostra azienda, che trae forza da ciascun operatore e lavora in sinergia per migliorare quotidianamente il servizio offerto alla clientela. Personalmente, sarò il primo tifoso del Basket Girls in serie A2 e sono fermamente convinto che le ragazze, molte delle quali fortemente radicate su questo territorio, disputeranno un buon campionato, grazie anche a una dirigenza professionale e appassionata. Intanto, sono partite con il piede giusto vincendo la prima gara in casa grazie a un’ottima prestazione. Sono davvero felice di aver assistito alla gara».