Portuali, terno secco al Barbara e secondo posto confermato al giro di boa

Gioacchini, Lazzarini e Marzioni: i Dockers calano il tris e superano il Barbara, confermando il secondo posto della classifica alle spalle della capolista K-Sport Montecchio. Al "Giuliani" finisce 3-0 per i ragazzi di Ceccarelli, bravi a cambiare passo nella ripresa e a prendersi tre punti fondamentali contro una squadra sempre ostica. La partita è frizzante sin dall’avvio: Brunori e Lazzarini, da una parte e dall’altra, cercano di rendersi pericolosi ma senza costrutto. Mascambruni, prima della pausa, testa i riflessi di Sartarelli ma il punteggio non si schioda all’intervallo. Succede, infatti, tutto nel secondo round. Il primo momento decisivo è al 58’ quando Brunori, già ammonito, commette fallo in zona offensiva su Ragni e il direttore di gara gli mostra il secondo giallo. In superiorità numerica i Portuali alzano il baricentro ed iniziano ad organizzare trame particolarmente interessanti. È il 65′ quando una bella azione corale libera Tonini sul fondo: cross perfetto per l’accorrente Gioacchini che, indisturbato, mette dentro da zero metri al centro dell’area di rigore.

Un gol che stappa il match e che spiana la strada agli anconetani, che un paio di minuti dopo presentano Lazzarini da solo davanti al portiere per l’immediato raddoppio. Sartarelli è bravo ad evitare il terzo gol sul destro violento di Garuti da fuori, deviandolo sulla traversa. Per applaudire il tris bisogna dunque attendere il 92’, in pieno recupero, quando Marzioni disegna in diagonale col mancino una splendida conclusione che vale il punto del definitivo 3-0. Da segnalare l’esordio con la maglia dei Portuali di Donzelli e altri minuti nelle gambe per Moretti, ultimi acquisti. Per i Dockers, intanto, una vittoria assolutamente importante: la prima del 2023, la prima casalinga.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-ILARIO LORENZINI 3-0 (0-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Santoni (57’ Garuti), Savini, Severini, Morbidoni (57’ Marzioni), Rinaldi (75’ Moretti), Gioacchini (77’ Donzelli), Mascambruni (85’ Bozzi), Lazzarini. All. Ceccarelli

ILARIO LORENZINI BARBARA: Sartarelli, Paradisi (82’ Carletti), Tiriboco (71’ Conti), Morsucci, Disabato, Giorgetti (75’ Mancini), Rossini (71’ Sabbatini), Cardinali, Moschini, Brunori, Barchiesi (64’ Fronzi). All. Spuri

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Gasperi (San Benedetto del Tronto)

RETI: 65’ Gioacchini, 67’ Lazzarini, 92’ Marzioni