Pineto-Ancona, gli highlights dell'incontro ed il commento di Noviello

Non c’è la marcia trionfale dagli altoparlanti del “Mariani-Pavone”, note che generalmente accompagnano il successo casalingo dell’Ancona, ma è musica che nell’immaginario collettivo sembra risuonare nell’aria ad accompagnare gli attimi seguenti al triplice fischio. Abbinate anche ad un profondo sospiro di sollievo per una vittoria che nell’economia del campionato pesa tantissimo, oltre a ricompensare i dorici per una match ben interpretato, nel corso del quale la squadra ha saputo rendersi più volte pericolosa ma non assestare il colpo del k.o. quando se n’è presentata l’occasione, aspetto questo che avrebbe anche evitato le sofferenze dell’ultimo quarto d’ora. A commentare la performance dei biancorossi è il secondo allenatore Marco Noviello, che etichetta innanzitutto come “meritata” la vittoria conseguita sul campo del Pineto.

«I ragazzi in questi due mesi hanno sofferto tantissimo – commenta – ed avevano bisogno di questo successo. Sul gol subito potevamo non concedere quella punizione, a volte commettiamo degli errori che spesso finiscono per punirci. Abbiamo avuto tantissime occasioni, soprattutto nel primo tempo, e potevamo chiuderla prima, dobbiamo migliorare in questo aspetto. Il presidente è venuto in Hotel, ha parlato alla squadra e ci ha dato una grandissima carica. Il mister, negli spogliatoi, ha detto ai ragazzi di regalare una vittoria al presidente e l’abbiamo fatto. La partita con il Cesena? L’Ancona deve fare quello che ha sempre fatto anche contro i romagnoli, essere ordinata e giocare senza l’assillo del risultato. Faremo di tutto per portare a casa dei punti anche contro di loro».