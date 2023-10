Osimo Stazione, micidiale uno-due: Gyabaa e Karalliu ribaltano il Marina

Contro tutto e tutti, l’Osimo Stazione vince e convince. E lo fa al Bernacchia battendo il Marina 2-1, al cospetto di una delle formazioni maggiormente accreditate in questo Girone A di Promozione. Affermazione che arriva addirittura In rimonta, addirittura, ribaltando lo 0-1 del primo tempo, ad appena sette giorni dalla sconfitta immeritata di Ancona contro i Portuali. Un successo di cuore e di sostanza, quello odierna dell’undici biancoverde che mette in cassaforte i tre punti i quali confermano ancora una volta, se ce ne fosse il bisogno, la qualità di questo gruppo e la voglia di farlo emergere lottando su ogni pallone.

Ferrai insidiosi già nei primi minuti con Polenta vicinissimo al gol, ma a sbloccare il risultato, come nella migliore tradizione calcistica, sono gli ospiti con Gabrielli in ripartenza, sul filo del fuorigioco (non senza qualche punto interrogativo). Acquisito il vantaggio, gli uomini di mister Giorgini cercano di abbassare i ritmi e puntano sul contropiede, con l’obiettivo di fiaccare la tenacia dell’Osimo Stazione nel premere a caccia del pari.

A inizio ripresa, espulsione diretta per mister Michettoni in panchina per proteste. Ma Bottaluscio e compagni non si scompongono, sanno qual è il loro obiettivo prioritario e fanno di tutto per ottenerlo. È Gyabaa di testa, a metà del secondo tempo, a ristabilire l’equilibrio dopo diversi minuti di forcing intenso e asfissiante. Propulsione che prosegue anche dopo l’1-1, fino al bel gol di Karalliu, che dal limite dell’area beffa Gasparoni. Il Marina non ha più alternative, deve provarci in tutte le maniere, ma la diga innalzata dall’Osimo Stazione è solida e regge l’urto ospite. Interminabile il recupero, fino a quel triplice fischio che permette alla formazione biancoverde ed al suo pubblico di festeggiare.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-MARINA 2-1 (0-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Ippoliti (67’ Boccolini), Caruso (67’ Karalliu), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa Douglas, Pesaresi, Polenta (81’ Strologo), Gelli (84’ Giri). All. Michettoni

MARINA: Gasparoni, Cucinella, Maiorano, Gregorini (54’ Testoni), Giovagnoli, Medici, Sabbatini (68’ Droghini), Rossetti, Rossini, Gabrielli (72’ Piermattei), Gagliardini. All. Giorgini

ARBITRO: Bartomioli (PU)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Pastori (Jesi)

RETI: 27’ Gabrielli, 74’ Gyabaa Douglas, 80’ Karalliu