Savini-gol sul "gong": vincono i Portuali, recrimina l'Osimo Stazione

All’Osimo Stazione applausi, ai Portuali l’intera posta in palio, conquistata in rimonta. Questo, in sintesi, il racconto della bellissima e intensa gara odierna al Giuliani di Torrette, caratterizzata dalla prova gagliarda dei biancoverdi, riusciti a mettere in difficoltà per tutti i novanta minuti i “Dockers”. Ci sono poi le recriminazioni legate ad una direzione di gara su cui gli ospiti hanno avuto da ridire: a partire da una mancata espulsione nel primo tempo ai danni dei padroni di casa fino ai due gol annullati, al generoso rigore concesso ai locali e al gol vittoria di Savini viziato probabilmente da un fallo su Bottaluscio.

Il confronto fa subito registrare ritmi elevati, e già nel primo quarto d’ora arrivano due interessanti occasioni sfociate nei tiri di Sassaroli e – dalla parte opposta – di Pesaresi. A sbloccare il risultato sono proprio i biancoverdi con Staffolani che sfodera un capolavoro su punizione al 26’. Non si fa attendere la reazione dei locali che trovano il pari grazie alla conclusione mancina di Marzioni ben servito da Mascambruni. Le squadre si fronteggino a viso aperto, senza alcun timore reverenziale da parte della Stazione che reclama – senza risultato – l’espulsione del già ammonito Sassaroli a seguito di un fallaccio.

Si ricomincia nel secondo tempo e Gyabaa spara in porta trovando la deviazione del provvidenziale Agostinelli, in risposta alla combinazione di due minuti prima tra De Marco e Marzioni con la conclusione dell’ex Ancona che fa terminare il pallone oltre la traversa. A condurre ci passa l’Osimo Stazione con Pizzuto, che sugli sviluppi di un corner fa 2-1 con un preciso colpo di testa. Reagiscono i Portuali e approfittano di un rigore per pareggiare con Mascambruni fra le vibranti proteste della panchina ospite, di tutt’altro parere sul presunto fallo di mano in area segnalato. I ferrai non mollano, nonostante i due gol annullati (il secondo dei quali piuttosto dubbio). Al 90’, su mischia da palla inattiva, Savini firma la rete del 3-2 permettendo così ai dorici di festeggiare.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-OSIMO STAZIONE 3-2 (1-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA DORICA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi (70’ Lazzarini), Savini, Severini, De Marco, Sassaroli (58’ Santoni), Gioacchini (80’ Cozzolino), Mascambruni, Marzioni (85’ Giampaoletti). All. Ceccarelli

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Ippoliti, Pizzuto, Staffolani, Strologo (87’ Gatto), Rinaldi, Masi (82’ Karalliu), Gyabaa Douglas, Pesaresi, Gelli (69’ Caruso), Polenta (74’ Boccolini). All. Michettoni

ARBITRO: Bardi (MC)

ASSISTENTI: Di Tella (AN). Belleggia (FM)

RETI: 26’ Staffolani, 34’ Marzioni, 56’ Pizzuto, 68’ Mascambruni, 90’ Savini