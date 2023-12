Staffolani risponde subito a Simone: tra Osimo Stazione e Castelfrettese finisce in parità

Lo scontro diretto del “Bernacchia” termina con un pareggio che lascia entrambe le squadre nelle sabbie mobili al giro di boa. La Castelfrettese s’illude con Simone, ma viene subito ripresa dall’Osimo Stazione che acciuffa l’1-1 grazie al penalty di Staffolani. Torna per la prima volta da avversario al Bernacchia il tecnico Fenucci che schiera tra i pali il nuovo acquisto Tomba, arrivato in settimana dall’Elpidiense Cascinare e ridisegna il centrocampo, privo degli infortunati Brunori e Rango, con il classe 2004 Piancatelli e il trasloco di Bartolini dalla difesa diretti dalla regia di Palazzi. Il rientro di Simone completa la retroguardia, imperniata sull’ex Sampaolesi e Lucchetti con Mazzarini e Capitani sulle corsie laterali. In attacco Beta agisce al fianco di Rocchi. Sull’altra sponda Michettoni propone per la prima volta titolare l’ex Giuliani, con Coppi e Pesaresi a sostegno. Il fulcro della mediana è Staffolani, mentre la coppia centrale difensiva è composta da Strologo e Rinaldi.

Il primo squillo lo lancia dal limite Capitani che sollecita i riflessi di Bottaluscio. Il vantaggio al 18’ lo firma di testa il rientrante Simone su corner di Palazzi, ma è una gioia di breve durata perché dopo sette minuti Camilloni viene messo giù in area, e dal dischetto Staffolani trasforma la massima punizione riequilibrando le sorti della contesa. Il sorpasso è sfiorato da Giuliani che calcia debole da posizione invitante. A inizio ripresa il doppio giallo sventolato in due minuti al difensore Rinaldi lascia in inferiorità numerica i biancoverdi, i quali si divorano comunque il raddoppio con Pesaresi sulla sgroppata di Masi. La Castelfrettese reclama il penalty con Palazzi, si rende pericolosa con la girata alta di Beta su fallo laterale di Lucchetti, ma rischia sul nuovo tentativo impreciso di Pesaresi da due passi. L’ultimo brivido lo regala il traversone di Bartolini che timbra la parte alta della traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – CASTELFRETTESE 1-1 (1-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani, Strologo, Rinaldi, Gyabaa Douglas, Coppi Markiewicz, Pesaresi (79’ Mazzocchini), Camilloni (88’ Karalliu), Giuliani (75’ Giri). All. Michettoni

CASTELFRETTESE: Tomba, Y. Sampaolesi, Lucchetti, Palazzi, Simone, Mazzarini, Capitani (81’ Mosciatti), Bartolini, Rocchi, Beta, Piancatelli (60’ Ginesi). All. Fenucci

ARBITRO: Crincoli (AP)

ASSISTENTI: Bianchi (MC), Pizzuti (MC)

RETI: 18’ Simone, 25’ Staffolani su rig.