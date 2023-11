Osimo Stazione, c'è il Barbara Monserra. Bottaluscio: «Gara fondamentale»

Arriva il Barbara Monserra, l’obiettivo è vincere. L’Osimo Stazione Conero Dribbling vuole rialzare la testa dopo la sconfitta di Fano, contro il Sant’Orso. Ecco l’occasione nella decima giornata del girone di andata, da disputare sabato al Bernacchia-Asa Arena con fischio d’inizio previsto per le 14,30. L’estremo difensore dei biancoverdi Benedetto Bottaluscio presenta la sfida: «E’ fondamentale capire subito l’importanza di questa partita, considerando le posizioni e i punti in classifica. Purtroppo abbiamo di nuovo degli assenti tra squalifiche e infortuni. Mi aspetto una gara equilibrata, anche il Barbara Monserra ha dimostrato di tenere testa alle formazioni più attrezzate. Ci servirà tanta determinazione e voglia di reagire alla sconfitta di sabato, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo, dal momento che questa è la prima di due partite consecutive in casa».

Non manca un bilancio di questi primi due mesi. «E’ stato un inizio di campionato intenso – afferma il portiere dell’Osimo Stazione – e ne siamo usciti con più consapevolezze. Abbiamo affrontato le migliori della classe e dimostrato di poter far bene contro chiunque, raccogliendo però poco rispetto a ciò che si è visto in campo. Allo stesso modo sappiamo di non poter abbassare mai la guardia a prescindere da chi incontriamo, ogni partita è a modo suo insidiosa. Nonostante la frequenza delle partite, la Coppa è stata fondamentale per restare concentrati anche durante la settimana e per far mantenere la condizione a chi ha avuto meno minutaggio in campionato. Ci tenevamo ad andare avanti, è un peccato non aver passato il turno».