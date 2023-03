Mingiano entra e incanta, l'Osimana conclude il digiuno di vittorie al "Diana"

L’Osimana agguanta nel finale una vittoria casalinga lungamente inseguita in questo girone di ritorno. L’ultima festa davanti al proprio pubblico era infatti datata 8 gennaio, ed i giallorossi scelgono un momento ideale per tornare a sorridere al “Diana” battendo un Urbino in salute, appaiato a 40 punti, reduce da una vittoria casalinga per 2-0 contro la Sangiustese. Ottimo avvio per i padroni di casa: al 6’ Bambozzi lancia Ruibal il cui pallonetto si schianta sulla traversa prima di uscire, mentre al minuto 11 Labriola di testa non inquadra lo specchio, quindi al 14' è Scheffer a vedersi annullare il gol del vantaggio per un presunto fallo di mano. Il primo vero pericolo dell’Urbino arriva al 36’ col neo entrato Esposito che da ottima posizione tira di sinistro al volo, in extremis è Patrizi ad immolarsi e il tiro viene ribattuto. Col passare dei minuti l’Urbino prende coraggio e alza il baricentro, mentre l’Osimana prova con Ruibal in contropiede ad essere pericolosa. Allo scadere della prima frazione è Bambozzi a sfiorare il vantaggio direttamente su calcio d’angolo.

La reazione urbinate non si fa attendere. Salvifica l’uscita di Chiodini al 49’, che afferra la sfera e spezza il gioco di rimbalzo degli avversari. Dalla parte opposta ci prova Ruibal al 56’ in progressione ma la difesa ducale riesce a recuperare. Ancora Ruibal che al 60’ viene pressato sull’angolo dagli avversari e cerca la conclusione con un tiro a parabola che vola alto oltre la traversa. La replica dell’Urbino fa sudare freddo il “Diana”: al 66’ punizione battuta da Dalla Bona e palla a Montesi che non ha fortuna, ed al 71’ è la volta di Russo dall’area, palla deviata dalla difesa giallorossa e spinta sul fondo. La svolta arriva all’81’, qualche minuto dopo l’ingresso di Mingiano: è proprio l’attaccante pugliese a segnare la rete del vantaggio osimano. Una rovesciata da figurina, ideale conclusione dell’assist di Buonaventura su rimessa di Bambozzi. La palla vola sopra la testa degli avversari ed entra in rete proprio nell’angolino. Mancano appena una manciata di minuti alla fine e l’Urbino ritorna in avanscoperta per cercare il goal del pari. Ci prova Dalla Bona su piazzato da posizione pericolosa al minuto 85 ma la sfera vola sopra il montante. Un istante dopo è la coppia Bambozzi – Buonaventura a disporre dell’occasione per mettere in ghiaccio il risultato, col secondo che però cade nel contrasto in area con un avversario. Il forcing finale ospite è improduttivo, ed al triplice fischio i giallorossi possono così brindare.

Il Tabellino:

OSIMANA-URBINO 1-0 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Bassetti, Bellucci (72’ Mingiano), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Ruibal, Bambozzi, Scheffer, Buonaventura, Mercanti (60’ Fermani). All. Mobili

URBINO: A. Stafoggia, Nisi, Tamagnini, Morani (89’ Mele), Carnesecchi, Fiorentini, Montesi, Dalla Bona, Innocenti, Calvaresi (32’ Esposito), Russo. All. Ceccarini

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Ielo (PU), Dahou (Jesi)

RETE: 81’ Mingiano